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Норвегия утвердила пятилетнюю помощь Украине на 7 млрд евро

Фото: премьер Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Парламент Норвегии одобрил пятилетнюю программу поддержки Украины. На нее выделят 75 млрд норвежских крон, это почти 7 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

"Я очень доволен наличием такой широкой поддержки по этой программе для Украины, которая будет действовать в течение следующих пяти лет, то есть и при парламенте следующего созыва. Мы вместе осуждаем войну России против Украины и поддерживаем легитимное право украинского народа защищаться", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Каждый год в течение пяти лет Норвегия будет выделять Украине 1,3 млрд евро. В 2023 году половина этих выплат пойдет на военную помощь Украине.

Кроме военной поддержки норвежские взносы пойдут на гуманитарные усилия в Украине и соседних странах, на поддержку гражданской инфраструктуры и на реконструкцию, где это возможно.

К заседанию норвежского парламента присоединился президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-формате. Он поблагодарил за поддержку Украины, назвав норвежский вклад историческим.

"Вы помогаете нам с противовоздушной обороной, которая защищает наши города от российского террора, вы помогаете нам противотанковым оружием, вы помогаете нам с восстановлением энергетической инфраструктуры после ударов российских ракет и иранских дронов. А теперь вы создаете очень важный прецедент долгосрочного финансирования страны, которая защищает свою независимость и право каждой страны жить в соответствии с международным правом", - сказал Зеленский.

Напомним, Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard 2, что составляет четверть ее парка.

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