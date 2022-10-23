У Норвегії стурбовані можливим шпигунством росіян: AP дізналося деталі

За даними видання, запуск безпілотників росіянами пов'язують з тим, що Норвегія замінила Росію у якості головного експортера природного газу в Європі. Норвезька влада вже направила своїх військових для патрулювання морських об'єктів і попросила допомоги в охороні трьох країн НАТО - Великобританії, Франції та Німеччини.

"Значення норвезького газу для Європи ніколи не було таким високим. Як стратегічна мета для саботажу, норвезькі газопроводи, ймовірно, є найціннішою метою в Європі", - наводить AP слова наукового співробітника Королівської військово-морської академії Норвегії Столе Ульріксена.

Він також зазначив, що запуск безпілотників росіянами може бути спрямований як на залякування, так і на збирання інформації про життєво важливу інфраструктуру.

При цьому глава групи щодо Північного моря та навколишнього середовища в поліції Норвегії Амунд Ревхейм розповів, що правоохоронці вже опитали понад 70 норвезьких моряків і, за їхніми словами, безпілотники можуть керуватися з кораблів або підводних човнів.

Як додає AP, у Норвегії останнім часом затримали щонайменше семеро громадян РФ за незаконний запуск безпілотників на території країни.