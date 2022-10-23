У Норвегії стурбовані можливим шпигунством росіян: AP дізналося деталі

Норвезькі нафтовики та газовики останнім часом почали фіксувати велику кількість невідомих безпілотників. Їх можуть запускати росіяни з метою шпигунства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За даними видання, запуск безпілотників росіянами пов'язують з тим, що Норвегія замінила Росію у якості головного експортера природного газу в Європі. Норвезька влада вже направила своїх військових для патрулювання морських об'єктів і попросила допомоги в охороні трьох країн НАТО - Великобританії, Франції та Німеччини.
"Значення норвезького газу для Європи ніколи не було таким високим. Як стратегічна мета для саботажу, норвезькі газопроводи, ймовірно, є найціннішою метою в Європі", - наводить AP слова наукового співробітника Королівської військово-морської академії Норвегії Столе Ульріксена.
Він також зазначив, що запуск безпілотників росіянами може бути спрямований як на залякування, так і на збирання інформації про життєво важливу інфраструктуру.
При цьому глава групи щодо Північного моря та навколишнього середовища в поліції Норвегії Амунд Ревхейм розповів, що правоохоронці вже опитали понад 70 норвезьких моряків і, за їхніми словами, безпілотники можуть керуватися з кораблів або підводних човнів.
Як додає AP, у Норвегії останнім часом затримали щонайменше семеро громадян РФ за незаконний запуск безпілотників на території країни.
Зазначимо, країни ЄС з початку повномасштабної війни в Україні намагаються замінити імпорт російського газу на постачання з Норвегії. Ще більш актуальним це питання стало після того, як на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили витік.
Пізніше стало відомо, що у Норвегії сина близького соратника президента Росії Володимира Путіна заарештували на два тижні. Він запускав дрон над островом Шпіцберген, де це заборонено.
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