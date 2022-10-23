В Норвегии обеспокоены возможным шпионажем россиян: AP узнало детали

По данным издания, запуск беспилотников россиянами связывают с тем, что Норвегия заменила Россию в качестве главного экспортера природного газа в Европе. Норвежские власти уже направили своих военных для патрулирования морских объектов и попросили помощи в охране у трех стран НАТО - Великобритании, Франции и Германии.

"Значение норвежского газа для Европы никогда не было таким высоким. Как стратегическая цель для саботажа, норвежские газопроводы, вероятно, являются самой ценной целью в Европе", - приводит AP слова научного сотрудника Королевской военно-морской академии Норвегии Столе Ульриксена.

Он также отметил, что запуск беспилотников россиянами может быть направлен как на запугивание, так и на сбор информации о жизненно важной инфраструктуре.

При этом глава группы по Северному морю и окружающей среде в полиции Норвегии Амунд Ревхейм рассказал, что правоохранители уже опросили более 70 норвежских моряков и, по их словам, беспилотники могут управляться с кораблей или с подводных лодок.

Как добавляет AP, в Норвегии в последнее время задержали по меньшей мере семь граждан РФ за незаконный запуск беспилотников на территории страны.