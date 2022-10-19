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У Норвегії заарештували сина одного з соратників Путіна, - ЗМІ

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Середа 19 жовтня 2022 18:17
У Норвегії заарештували сина одного з соратників Путіна, - ЗМІ Ілюстративне фото: у Норвегії заарештували сина одного з соратників Путіна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Норвегії сина близького соратника президента Росії Володимира Путіна заарештували на два тижні. Він запускав дрон над островом Шпіцберген, де це заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Barents Observer.

За інформацією видання, затриманому 47 років і він має громадянства Росії та Великої Британії, а живе в Італії. При цьому його ім'я не розкривають.

У суді чоловік розповів, що його варто розглядати як громадянина Великої Британії.

"Він визнав, що керував дроном, але не мав підстав думати, що це незаконно. Він громадянин Великої Ьританії", - цитує видання слова його адвоката Єнса Бернхарда Херстада.

Російське видання "Агентство" зазначає, що під вищеперелічені характеристики підходить Андрій Якунін - син екс-глави РЖД та одного з засновників дачного кооперативу "Озеро" Володимира Якуніна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними німецьких ЗМІ, низка близьких соратників президента РФ Володимира Путіна "зникла" після початку війни проти України.

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РЖД Норвегия
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