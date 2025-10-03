У Норвегії шукають п'ятьох солдатів, які зникли під час навчань

Солдати не повернулися вчасно після навчань у четвер, 2 жовтня. Вони мали з'явитись у визначеному місці о 7 ранку.

Під час навчань військові мали вирушити з однієї точки до іншої.

"Це так звані "тренування з втечі", де їхня мета - залишатися прихованими", - пояснив менеджер зі зв’язків з громадськістю оперативного штабу Збройних сил Норвегії Вегард Фінберг.

На пошуки зниклих вирушили поліція, Червоний Хрест, Збройні сили та рятувальний гелікоптер. Поліцейські також використовували дрони.

Загалом пропала група із 10 солдатів. П'ятьох із них знайшли живими та неушкодженими. Троє прибули до домовленого місця зустрічі самі, двох інших знайшов гелікоптер.

Під час навчань солдати були в різних командах, тому вони не об'єдналися, зазначили у поліції.

За словами керівника операції, поліція не має жодних ознак того, що могло статися.

"Наразі ми не знаємо, чи вони неправильно зрозуміли час повернення, чи щось сталося", - прокоментував керівник пошукової операцій Йорген Хаукланд Хансен.