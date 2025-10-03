RU

В Норвегии ищут пятерых солдат, пропавших во время учений

Иллюстративное фото: полиция Норвегии (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Пятеро солдат не вернулись с учений в определенное время в северном норвежском районе Норвегии Финнмарк. Там продолжается поисковая операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание VG.

Солдаты не вернулись вовремя после учений в четверг, 2 октября. Они должны были появиться в определенном месте в 7 утра.

Во время учений военные должны были отправиться из одной точки в другую.

"Это так называемые "тренировки по бегству", где их цель - оставаться скрытыми", - пояснил менеджер по связям с общественностью оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии Вегард Финберг.

На поиски пропавших отправились полиция, Красный Крест, Вооруженные силы и спасательный вертолет. Полицейские также использовали дроны.

Всего пропала группа из 10 солдат. Пятерых из них нашли живыми и невредимыми. Трое прибыли к условленному месту встречи сами, двух других нашел вертолет.

Во время учений солдаты были в разных командах, поэтому они не объединились, отметили в полиции.

По словам руководителя операции, полиция не имеет никаких признаков того, что могло произойти.

"Пока мы не знаем, или они неправильно поняли время возвращения, или что-то произошло", - прокомментировал руководитель поисковой операций Йорген Хаукланд Хансен.

 

 

Исчезновение американских военных в Литве

В марте в Литве во время учений исчезли четверо американских солдат и гусеничная транспортная машина.

К поискам были привлечены литовские и иностранные военные, а также вертолеты Воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

Тогда сообщалось, что военные США погибли, но позже эту информацию опровергли.

Позже нашли машину военных США. Автомобиль был обнаружен погруженным в водоем на полигоне.

На литовском полигоне проходили военные учения США с тренировкой размещенных там подразделений ротационных сил.

