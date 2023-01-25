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В Норвегии после задержания освободили экс-командира "вагнеровцев"

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Осло, Среда 25 января 2023 16:32
В Норвегии после задержания освободили экс-командира "вагнеровцев" Фото: в Норвегии после задержания освободили экс-командира "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Норвегии полиция освободила из-под стражи бывшего командира частной военной компании "Вагнера" Андрея Медведева, который недавно сбежал в страну из России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press, об этом заявил представитель миграционной полиции Норвегии Йон Андреас Йохансен.

Он рассказал, что причин для того, чтобы продолжать держать под стражей Медведева, больше нет.

Стоит заметить, что, по словам адвоката Медведева, его клиент был недоволен строгими мерами безопасности, которые его заставляли соблюдать, поэтому полиция была вынуждена поместить его под стражу.

Напомним, ранее стало известно, что из России в Норвегию сбежал бывший командир 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда "Вагнера" Андрей Медведев. Он готов дать показания против основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Позже в СМИ появилась информация, что Медведева задержали и могут депортировать.

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