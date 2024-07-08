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У Норвегії білорус кинув два коктейлі Молотова в королівський палац

Фото: у Норвегії білорус кинув два коктейлі Молотова в королівський палац (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Норвегії чоловік кинув коктейлі Молотова в королівський палац. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Інцидент стався сьогодні, 8 липня, після обіду. Чоловік кинув саморобну запальну суміш у двері задньої частини королівського палацу.

Після прибуття на місце події поліції чоловіка затримали. Ним виявився 50-річний білорус. Він знаходиться у розшуку в Нідерландах.

Під час затримання у нього знайшли ще кілька пляшок із запальною сумішшю.

Як розповів голова відділу комунікацій Королівського палацу Гурі Варпе, під час того, як чоловік кидав коктейлі Молотова, у палаці перебував один із членів королівської родини.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що в Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії.

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