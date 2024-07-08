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В Норвегии белорус бросил два коктейля Молотова в королевский дворец

Фото: в Норвегии белорус бросил два коктейля Молотова в королевский дворец (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Норвегии мужчина бросил коктейли Молотова в королевский дворец. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

Инцидент произошел сегодня, 8 июля, после обеда. Мужчина бросил самодельную зажигательную смесь в дверь в задней части королевского дворца. 

После прибытия на место происшествия полиции мужчину задержали. Им оказался 50-летний белорус. Он находится в розыске в Нидерландах. 

При задержании у него нашли еще несколько бутылок с зажигательной смесью. 

Как рассказал глава отдела коммуникаций Королевского дворца Гури Варпе, во время того, как мужчина бросил коктейли Молотова, во дворце находился один из членов королевской семьи. 

Напомним, в марте стало известно, что в Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России.

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