В Норвегии белорус бросил два коктейля Молотова в королевский дворец

Инцидент произошел сегодня, 8 июля, после обеда. Мужчина бросил самодельную зажигательную смесь в дверь в задней части королевского дворца.

После прибытия на место происшествия полиции мужчину задержали. Им оказался 50-летний белорус. Он находится в розыске в Нидерландах.

При задержании у него нашли еще несколько бутылок с зажигательной смесью.

Как рассказал глава отдела коммуникаций Королевского дворца Гури Варпе, во время того, как мужчина бросил коктейли Молотова, во дворце находился один из членов королевской семьи.