В Норвегии белорус бросил два коктейля Молотова в королевский дворец

В Норвегии мужчина бросил коктейли Молотова в королевский дворец. Его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.
Инцидент произошел сегодня, 8 июля, после обеда. Мужчина бросил самодельную зажигательную смесь в дверь в задней части королевского дворца.
После прибытия на место происшествия полиции мужчину задержали. Им оказался 50-летний белорус. Он находится в розыске в Нидерландах.
При задержании у него нашли еще несколько бутылок с зажигательной смесью.
Как рассказал глава отдела коммуникаций Королевского дворца Гури Варпе, во время того, как мужчина бросил коктейли Молотова, во дворце находился один из членов королевской семьи.
Напомним, в марте стало известно, что в Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России.
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