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Норвегія збільшить кількість інструкторів для навчання українських військових

Фото: міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам (flickr.com/ks_kommunesektorensorganisasjon)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Норвегії має намір збільшити кількість інструкторів для навчання українських військових. Навчання відбуваються у рамках операції Interflex.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Норвегії .

"Ми тісно співпрацюємо в цій підтримці, як фінансовій - через Міжнародний фонд для України, так і військовій - через операцію Interflex", - заявив він.

При цьому він додав, що Норвегія робить значний внесок у Фонд.

"Ми беремо участь у навчанні українських солдатів як тут, у Великій Британії, так і в Норвегії. Починаючи з цього літа, Норвегія подвоїть кількість наших інструкторів в операції Interflex", - заявив міністр.

Операція Interflex

Кодова назва військової операції під керівництвом Великої Британії з навчання і тренування Збройних сил України, що стартувала в липні минулого року на території Сполученого Королівства.

У навчанні українських військових у рамках програми беруть участь Велика Британія, Норвегія, Канада, Нова Зеландія, Нідерланди, Швеція, Німеччина, Литва і Латвія.

Уже понад 10 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання у Великій Британії в рамках цієї операції.

Раніше повідомлялося, що українські артилеристи закінчили навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Це друга бійця, яка пройшла тренування.

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