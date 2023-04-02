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У Британії друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання на гаубиці AS90

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Велика Британія, Неділя 02 квітня 2023 14:34
У Британії друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання на гаубиці AS90 Фото: бійці ЗСУ пройшли навчання на британських гаубицях AS90 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські артилеристи закінчили навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Це друга бійців, яка пройшла тренування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що на початку року Велика Британія оголосила про передачу Україні самохідних артилерійських установок AS90. Це гаубиця 155-мм калібру, яка перебуває на озброєнні лише у Британії. За її аналогом Польща виготовляє установки Krab.

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