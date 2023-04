У Британії друга група артилеристів ЗСУ закінчила навчання на гаубиці AS90

"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що на початку року Велика Британія оголосила про передачу Україні самохідних артилерійських установок AS90. Це гаубиця 155-мм калібру, яка перебуває на озброєнні лише у Британії. За її аналогом Польща виготовляє установки Krab.

The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.