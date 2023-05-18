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Норвегия увеличит количество инструкторов для обучения украинских военных

Фото: министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам (flickr.com/ks_kommunesektorensorganisasjon)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Норвегии намерено увеличить количество инструкторов для обучения украинских военных. Учения проходят в рамках операции Interflex.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Норвегии.

"Мы тесно сотрудничаем в этой поддержке, как финансовой - через Международный фонд для Украины, так и военной - через операцию Interflex", - заявил он.

При этом он добавил, что Норвегия вносит значительный вклад в Фонд.

"Мы участвуем в обучении украинских солдат как здесь, в Великобритании, так и в Норвегии. Начиная с этого лета, Норвегия удвоит число наших инструкторов в операции Interflex", - заявил министр.

Операция Interflex

Кодовое название военной операции под руководством Великобритании по обучению и тренировке Вооруженных сил Украины, стартовавшая в июле прошлого года на территории Соединенного Королевства.

В обучении украинских военных в рамках программы участвую Великобритания, Норвегия, Канада, Новая Зеландия, Нидерланды, Швеция, Германия, Литва и Латвия.

Уже более 10 тысяч украинских военнослужащих завершили обучение в Великобритании в рамках этой операции.

Ранее сообщалось, что украинские артиллеристы закончили обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. Это вторая бойцов, прошедшая тренировку.

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