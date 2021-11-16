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Норвегия заявила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа еще на одной ферме

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 ноября в Норвегии сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на ферме. Это уже второй подобный случай за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, второй случай птичьего гриппа на птицефабрике Норвегии произошел на юго-западе страны в провинции Ругаланне.

Указано, что обе птицефабрики, где обнаружили вспышки гриппа, находятся неподалеку друг друга.

В результате чего птица на второй ферме также будет забита, а на всех домашних птиц в этом районе было введено комендантский час.

Напомним, вчера стало известно о вспышке птичьего гриппа H5N1 на птицефабрике в Норвегии где насчитывается 7 тысяч птиц.

Ранее стало известно, что в Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на индюшачьей ферме в центральной части страны.

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