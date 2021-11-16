Норвегія заявила про спалах високопатогенного пташиного грипу ще на одній фермі

Сьогодні, 16 листопада у Норвегії повідомили про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N1 на фермі. Це вже другий подібний випадок за тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, другий випадок пташиного грипу на птахофабриці Норвегії стався на південному заході країни у провінції Ругаланн.
Зазначено, що обидві птахофабрики, де виявили спалахи грипу, знаходяться неподалік одна одної.
Внаслідок чого птиця на другій фермі також буде забита, а на всіх свійських птахів у цьому районі було введено комендантську годину.
Нагадаємо, вчора стало відомо про спалах пташиного грипу H5N1 на птахофабриці в Норвегії де налічується 7 тисяч птахів.
Раніше стало відомо, що в Данії стався спалах високопатогенного пташиного грипу H5 на індичій фермі в центральній частині країни.