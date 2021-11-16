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Норвегія заявила про спалах високопатогенного пташиного грипу ще на одній фермі

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 16 листопада у Норвегії повідомили про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N1 на фермі. Це вже другий подібний випадок за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, другий випадок пташиного грипу на птахофабриці Норвегії стався на південному заході країни у провінції Ругаланн.

Зазначено, що обидві птахофабрики, де виявили спалахи грипу, знаходяться неподалік одна одної.

Внаслідок чого птиця на другій фермі також буде забита, а на всіх свійських птахів у цьому районі було введено комендантську годину.

Нагадаємо, вчора стало відомо про спалах пташиного грипу H5N1 на птахофабриці в Норвегії де налічується 7 тисяч птахів.

Раніше стало відомо, що в Данії стався спалах високопатогенного пташиного грипу H5 на індичій фермі в центральній частині країни.

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