Фото: Норвегия заявила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа еще на одной ферме (Getty Images)

Сегодня, 16 ноября в Норвегии сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на ферме. Это уже второй подобный случай за неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, второй случай птичьего гриппа на птицефабрике Норвегии произошел на юго-западе страны в провинции Ругаланне. Указано, что обе птицефабрики, где обнаружили вспышки гриппа, находятся неподалеку друг друга. В результате чего птица на второй ферме также будет забита, а на всех домашних птиц в этом районе было введено комендантский час.