Фото: Норвегія заявила про спалах високопатогенного пташиного грипу ще на одній фермі (Getty Images)

Сьогодні, 16 листопада у Норвегії повідомили про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N1 на фермі. Це вже другий подібний випадок за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, другий випадок пташиного грипу на птахофабриці Норвегії стався на південному заході країни у провінції Ругаланн. Зазначено, що обидві птахофабрики, де виявили спалахи грипу, знаходяться неподалік одна одної. Внаслідок чого птиця на другій фермі також буде забита, а на всіх свійських птахів у цьому районі було введено комендантську годину.