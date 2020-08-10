ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже

Братислава, Понедельник 10 августа 2020 20:39
Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже
Фото: флаг Словакии (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

Их имена не называют

Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Их имена пока не называют.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Юрай Томага, передает газета Dennik.

"Я не могу назвать имена сотрудников российской дипломатической миссии, но в то же время подтверждаю, что принято решение о высылке трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словакии", - заявил он.

По информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. При этом в МИД страны заявляют о желании в дальнейшем развивать отношения с Россией.

"Подчеркну, мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Россией. Однако деятельность российских дипломатов в Словакии должна соответствовать Венской конвенции о дипломатических сношениях и обычным принципам", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее правительство Чехии приняло решение выслать двух российских дипломатов из страны, которые причастны к скандалу с угрозой отправления чешских политиков.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Российская ФедерацияСловакияшпионаж
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь