Их имена не называют
Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Их имена пока не называют.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Юрай Томага, передает газета Dennik.
"Я не могу назвать имена сотрудников российской дипломатической миссии, но в то же время подтверждаю, что принято решение о высылке трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словакии", - заявил он.
По информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. При этом в МИД страны заявляют о желании в дальнейшем развивать отношения с Россией.
"Подчеркну, мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Россией. Однако деятельность российских дипломатов в Словакии должна соответствовать Венской конвенции о дипломатических сношениях и обычным принципам", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, ранее правительство Чехии приняло решение выслать двух российских дипломатов из страны, которые причастны к скандалу с угрозой отправления чешских политиков.