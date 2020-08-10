Фото: флаг Словакии (pixabay)

Их имена не называют

Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Их имена пока не называют.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Юрай Томага, передает газета Dennik.

"Я не могу назвать имена сотрудников российской дипломатической миссии, но в то же время подтверждаю, что принято решение о высылке трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словакии", - заявил он.

По информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. При этом в МИД страны заявляют о желании в дальнейшем развивать отношения с Россией.

" Подчеркну, мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Россией. Однако деятельность российских дипломатов в Словакии должна соответствовать Венской конвенции о дипломатических сношениях и обычным принципам", - добавил пресс-секретарь.