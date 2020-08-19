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Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал

Осло, Середа 19 серпня 2020 16:12
Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал
Фото: прапор Норвегії (flickr.com/w00ter)
Автор: Дмитро Левицький

Ім'я дипломата в норвезькому МЗС не розголошують

Міністерство закордонних справ Норвегії вишле російського дипломата, причетного до шпигунського скандалу, що нещодавно спалахнув у країні. Цей дипломат зустрічався зі шпигуном, якого затримали норвезькі правоохоронці.

Про це повідомляє норвезьке агентство NRK.

У зовнішньополітичному відомстві розповіли, що російський дипломат працював у торговій секції посольства Російської Федерації в Норвегії, але його ім'я вирішили не розголошувати.

Міністерство вже викликало російського посла та повідомило його, що дипломат відтепер персона нон грата в Норвегії. Відтоді у дипломата є 72 години, щоб покинути територію країни.

"Це тому, що він виконував дії, несумісні з його роллю та статусом дипломата", - пояснив начальник відділу комунікацій МЗС Труде Маасайде.

Таке рішення було ухвалено після затримання громадянина Норвегії, підозрюваного у передачі Росії державних даних. Підозрюваний працював на компанію, що працює в галузі суднобудування, нафтогазової промисловості та енергетики, а також мав контакти з представниками оборонної промисловості Норвегії.

Нагадаємо, до цього підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів вислала Словаччина; імена цих дипломатів також не розголошували.

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