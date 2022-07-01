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Норвегия выделит для Украины 1 млрд евро помощи

Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Норвегия выделит для Украины финансовую помощь в размере около 1 млрд евро.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Украина сможет получить пакет помощи до конца этого года или в начале следующего.

"Я прибыл сегодня в Киев на пятый месяц после начала войны, чтобы заявить о поддержке Норвегией Украины и ее населения. Мы обещаем оказать поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года или в начале 2023 года", - заявил Стере.

Премьер добавил, что война, развязанная Россией против Украины, является нарушением международного права и принципов, которые заложены в нем. Именно поэтому партнеры помогают Украине защищать себя.

Ранее мы сообщали, что премьер Норвегии прибыл в Украину с визитом и встретился с Владимиром Зеленским.

Также напомним, что Норвегия решила передать Украине три ракетные системы MLRS M270.

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