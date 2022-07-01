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Норвегія виділить для України 1 млрд євро допомоги

Фото: прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Норвегія виділить для України фінансову допомогу у розмірі близько 1 млрд євро.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, Україна зможе отримати пакет допомога до кінця цього року або на початку наступного.

"Я прибув сьогодні до Києва на п'ятий місяць після початку війни, щоб заявити про підтримку Норвегією України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку в розмірі 1 мільярда євро на період до кінця цього року або на початку 2023 року", - заявив Стере.

Прем'єр додав, що війна, розв'язана Росією проти України, є порушення міжнародного права та принципів, які закладені в ньому. Саме тому партнери допомагають Україні захищати себе.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр Норвегії прибув до України з візитом та зустрівся з Володимиром Зеленським.

Також нагадаємо, що Норвегія вирішила передати Україні три ракетні системи MLRS M270.

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