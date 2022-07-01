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Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии

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Украина, Пятница 01 июля 2022 18:16
Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киев с рабочим визитом прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. С ним встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского.

"Продолжаю встречи с нашими партнерами. Встречаю в Киеве премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Поддержка вашей страны важна и ценна для нас, как и то, что сегодня вы рядом с украинцами", - написал Зеленский.

Напомним, Норвегия согласовала передачу Украине трех ракетных систем MLRS M270.

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