Норвегия выделит 1 млрд евро в поддержку Украины

Правительство Норвегии выделит 1 миллиард евро в поддержку Украины. Средства будут перечислять в течение двух лет.
Об этом заявила министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию конференции в Лугано.
"Это вдобавок к 200 миллионам евро, которые мы предоставили с февраля. Наше финансирование будет использовано на гуманитарную помощь, бюджетную поддержку и усилия по восстановлению. Также продолжим оказывать значительную военную поддержку", - заявила она.
Напомним, Украина представила план восстановления страны, который рассчитан на 10 лет.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила запустить международную платформу, с помощью которой будут привлекаться инвестиции для Украины.
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