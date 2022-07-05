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Норвегія виділить 1 млрд євро на підтримку України

Фото: міністр міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Твіннерейм (flickr.com/utenriksdept)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Норвегії виділить 1 мільярд євро на підтримку України. Кошти перераховуватимуть протягом двох років.

Про це заявила міністр міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Твіннерейм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію конференції в Лугано.

"Це на додачу до 200 мільйонів євро, які ми надали з лютого. Наше фінансування буде використано на гуманітарну допомогу, бюджетну підтримку та зусилля з відновлення. Також продовжимо надавати значну військову підтримку", - заявила вона.

Нагадаємо, Україна представила план відновлення країни, який розрахований на 10 років.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала запустити міжнародну платформу, за допомогою якої залучатимуться інвестиції для України.

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