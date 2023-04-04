Норвегія ввела нові санкції проти Росії

Запроваджені санкції були ухвалені ЄС у десятому пакеті, який оголосили 25 лютого 2023 року.

Так, до санкційного списку потрапили 87 фізичних та 34 юридичних особи. Всього Норвегія вже ввела санкції проти 1678 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Уряд Норвегії продовжив зобов'язання щодо замороження активів росіян, торгівлі цінними паперами та іншими інструментами грошового ринку. Також продовжується заборона для громадян РФ займати керівні посади в органах управління.

Норвегія розширила заборону на експорт товарів подвійного значення, які можуть використовуватися військово-промисловим комплексом Росії. Мова йде також про деякі будівельні товари, товари авіаційній промисловості та технології.

Введені нові обмеження на імпорт з Росії бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та сажі.

Нагадаємо, 25 лютого Європейський союз затвердив десятий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

До десятого пакету санкцій ЄС також приєдналася Швейцарія, а Польща заявила, що не задоволена новими санкціями, та назвала їх "занадто м'якими".

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