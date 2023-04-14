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Норвегія вирішила не відправляти фехтувальників на турніри за участю росіян та білорусів

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Норвегія, П'ятниця 14 квітня 2023 20:58
Норвегія вирішила не відправляти фехтувальників на турніри за участю росіян та білорусів Фото: Норвегія вирішила не відправляти фехтувальників на турніри за участю росіян та білорусів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Норвегія вирішила не відправляти своїх спортсменів на змагання за участю спортсменів із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення норвезької федерації фехтування.

"Після рішення конгресу Міжнародної федерації фехтування правління федерації не спрямовуватиме фехтувальників на змагання з російською чи білоруською участю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Норвегія вирішила не проводити в країні заходи під егідою Міжнародної федерації фехтування.

У березні конгрес Міжнародної федерації фехтування допустив росіян до міжнародних турнірів. Федерація фехтування України оголосила про бойкот всіх турнірів під егідою Міжнародної федерації фехтування за участю спортсменів з Росії та Білорусі.

Нагадаємо, що українським національним збірним командам заборонили брати участь у змаганнях, де будуть присутні спортсмени з Росії чи Білорусі.

До цього повідомлялось, що Німеччина може заборонити росіянам в'їзд на змагання, попри рішення Міжнародного олімпійського комітету.

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