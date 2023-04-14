ua ru
Пт, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Норвегия решила не отправлять фехтовальщиков на турниры с участием россиян и белорусов

Новина українською →
Норвегия, Пятница 14 апреля 2023 20:58
Норвегия решила не отправлять фехтовальщиков на турниры с участием россиян и белорусов Фото: Норвегия решила не отправлять фехтовальщиков на турниры с участием россиян и белорусов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия решила не отправлять своих спортсменов на соревнования с участием спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение норвежской федерации фехтования.

"После решения конгресса Международной федерации фехтование правление федерации не будет направлять фехтовальщиков на соревнования с российским или белорусским участием", - говорится в сообщении.

Кроме того, Норвегия решила не проводить в стране мероприятия под эгидой Международной федерации фехтования.

В марте конгресс Международной федерации фехтования допустил россиян в международные турниры. Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой Международной федерации фехтования с участием спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, что украинским национальным сборным командам запретили участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать спортсмены из России или Беларуси.

Ранее сообщалось, что Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение Международного олимпийского комитета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Норвегия Война в Украине
NEWS
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине