Норвегия решила не отправлять фехтовальщиков на турниры с участием россиян и белорусов

Норвегия решила не отправлять своих спортсменов на соревнования с участием спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение норвежской федерации фехтования.

"После решения конгресса Международной федерации фехтование правление федерации не будет направлять фехтовальщиков на соревнования с российским или белорусским участием", - говорится в сообщении.

Кроме того, Норвегия решила не проводить в стране мероприятия под эгидой Международной федерации фехтования.

В марте конгресс Международной федерации фехтования допустил россиян в международные турниры. Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой Международной федерации фехтования с участием спортсменов из России и Беларуси.