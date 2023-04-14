Норвегия решила не отправлять фехтовальщиков на турниры с участием россиян и белорусов
Норвегия решила не отправлять своих спортсменов на соревнования с участием спортсменов из России и Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение норвежской федерации фехтования.
"После решения конгресса Международной федерации фехтование правление федерации не будет направлять фехтовальщиков на соревнования с российским или белорусским участием", - говорится в сообщении.
Кроме того, Норвегия решила не проводить в стране мероприятия под эгидой Международной федерации фехтования.
В марте конгресс Международной федерации фехтования допустил россиян в международные турниры. Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой Международной федерации фехтования с участием спортсменов из России и Беларуси.
Напомним, что украинским национальным сборным командам запретили участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать спортсмены из России или Беларуси.
Ранее сообщалось, что Германия может запретить россиянам въезд на соревнования, несмотря на решение Международного олимпийского комитета.
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