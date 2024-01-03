Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії для навчання українських пілотів

За його словами, Норвегія вже направила до Данії 10 інструкторів для допомоги у навчанні українських пілотів.

Норвегія минулого року заявила, що приєднається до Данії, Нідерландів та інших країн у наданні літаків Україні.

Норвезькі ВПС замінили свої власні F-16 нові F-35.

F-16 для України

Нагадаємо, 2023 року західні союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі ЗСУ сучасних винищувачів, зокрема, F-16. У рамках цієї коаліції Україна отримає щонайменше 61 літак від Данії та Нідерландів.

На початку листопада Нідерланди відправили перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр. Крім того, наприкінці грудня перша група українських пілотів розпочала тренування на F-16 у Данії.

Наприкінці грудня 2023 року американське видання Newsweek написало, що перші літаки F-16, ймовірно, вже прибули до України. Проте у Повітряних силах України цю інформацію не підтвердили.