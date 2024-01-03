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Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию для обучения украинских пилотов

Фото: Норвегия направила F-16 в Данию для обучения украинских пилотов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию, чтобы внести свой вклад в обучение украинских пилотов использованию самолетов американского производства.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Норвегия уже направила в Данию 10 инструкторов для помощи в обучении украинских пилотов.

Норвегия в прошлом году заявила, что присоединится к Дании, Нидерландам и другим странам в предоставлении самолетов Украине.

Норвежские ВВС заменили свои собственные F-16 на новейшие F-35.

F-16 для Украины

Напомним, в 2023 году западные союзники Украины создали авиационную коалицию для передачи ВСУ современных истребителей, в частности, F-16. В рамках этой коалиции Украина получит не менее 61 самолета от Дании и Нидерландов.

В начале ноября Нидерланды отправили первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр. Кроме того, в конце декабря первая группа украинских пилотов приступила к тренировкам на F-16 в Дании.

В конце декабря 2023 года американское издание Newsweek написало, что первые самолеты F-16, вероятно, уже прибыли в Украину. Однако в Воздушных силах Украины эту информацию не подтвердили.

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