Норвегія відправила винищувачі F-35 до Польщі для охорони кордону від Росії

Норвегія відправила винищувачі F-35 до Польщі для посилення протиповітряної оборони НАТО на східному фланзі. Літаки будуть готові перехоплювати російські дрони та літаки у разі порушення польського повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio24.

Норвезькі винищувачі F-35 розпочнуть свою місію протиповітряної оборони НАТО вже цього місяця. Пілоти збиватимуть російські дрони та літаки у разі порушення кордону, хоча остаточне рішення про використання цієї зброї залишатиметься за командуванням Альянсу.

Норвезький уряд оголосив, що норвезькі пілоти, які з жовтня будуть розміщені поблизу Познані, будуть готові збивати російські дрони та літаки, якщо вони порушать польський повітряний простір.

"Північноатлантичний альянс видав попередження Росії не загострювати ситуацію. Наша місія в Польщі, однак, полягатиме в першу чергу в захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати (об'єкти - ред.), що порушують польський повітряний простір", - запевнив Польське інформаційне агентство заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам.

Він пояснив, що Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі прийматиме рішення щодо відповідних заходів у кожній ситуації.

Командування НАТО має у своєму розпорядженні численні інструменти для запобігання повітряним провокаціям.