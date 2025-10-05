ua en ru
Норвегія відправила винищувачі F-35 до Польщі для охорони кордону від Росії

Норвегія, Неділя 05 жовтня 2025 11:43
Норвегія відправила винищувачі F-35 до Польщі для охорони кордону від Росії Фото: польща отримала підсилення ППО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Норвегія відправила винищувачі F-35 до Польщі для посилення протиповітряної оборони НАТО на східному фланзі. Літаки будуть готові перехоплювати російські дрони та літаки у разі порушення польського повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio24.

Норвезькі винищувачі F-35 розпочнуть свою місію протиповітряної оборони НАТО вже цього місяця. Пілоти збиватимуть російські дрони та літаки у разі порушення кордону, хоча остаточне рішення про використання цієї зброї залишатиметься за командуванням Альянсу.

Норвезький уряд оголосив, що норвезькі пілоти, які з жовтня будуть розміщені поблизу Познані, будуть готові збивати російські дрони та літаки, якщо вони порушать польський повітряний простір.

"Північноатлантичний альянс видав попередження Росії не загострювати ситуацію. Наша місія в Польщі, однак, полягатиме в першу чергу в захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати (об'єкти - ред.), що порушують польський повітряний простір", - запевнив Польське інформаційне агентство заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам.

Він пояснив, що Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі прийматиме рішення щодо відповідних заходів у кожній ситуації.

Командування НАТО має у своєму розпорядженні численні інструменти для запобігання повітряним провокаціям.

"Ми посилили спостереження та стримування на східному фланзі (Альянсу – ред.). Військова присутність союзників у країнах, що межують з Росією, значно зросла", – зазначив заступник міністра.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників проникли в повітряний простір Польщі, більшість із них - із території Білорусі.

Сили ППО збили чотири дрони, решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один - на території військової бази.

За даними ЗМІ, частина дронів могла бути спрямована на базу НАТО в Польщі. У відповідь Альянс застосував статтю 4, що дозволяє членам обговорити ситуацію в Північноатлантичній раді.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав дії Альянсу "дуже успішними", підкресливши готовність захищати кожен сантиметр території, включно з повітряним простором.

Водночас 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

