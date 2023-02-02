Норвегія збільшить витрати з Фонду добробуту для допомоги Україні

Найближчими роками Норвегія збільшить витрати зі свого суверенного фонду для фінансування військової та громадянської допомоги Україні.

Про це заявив у парламенті прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Фонд добробуту цієї скандинавської країни з капіталом 1,3 трлн доларів, який є одним із найбільших у світі інвесторів, фіксує різке зростання припливу доходів, оскільки ціни на норвезьку нафту і газ різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Прем'єр-міністр не уточнив скільки грошей Норвегія витратить на допомогу Україні, але сказав, що це буде багаторічне зобов'язання.

"Це призведе до тимчасового збільшення видатків із суверенного фонду добробуту", - сказав Стере.

Він додав, що додаткові витрати не повинні вплинути на внутрішню економіку Норвегії та процентні ставки.