Норвегія виділяє додаткові 5 млрд крон на артилерійські боєприпаси для України

За інформацією уряду, Норвегія виділяє 4 мільярди крон (понад 332 млн євро) у вигляді грантів на чеську ініціативу закупівлі артилерійських боєприпасів для України у 2025 році. Цей грант буде спрямовано на придбання снарядів великого калібру, які Чехія закуповує по всьому світу. Норвегія вже долучалася до цієї ініціативи і у 2024 році.

"Артилерійські снаряди є життєво необхідними для визвольної боротьби України проти російських окупантів. Тому для Норвегії важливо зробити внесок у поповнення запасів боєприпасів в Україні", - зазначив з цього приводу прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Окрім того, Норвегія внесе 1 мільярд крон до фінансового механізму Європейського фонду миру (EPF). Через нього ЄС надає Україні допомогу, зокрема у вигляді артилерійських снарядів, систем ППО та закупівлі продукції української оборонної промисловості. Норвезький внесок буде використано саме для закупівлі боєприпасів.

"ЄС та Норвегія тісно та результативно співпрацюють у питаннях військової підтримки України. І внесок до EPF, і наша спільна підтримка чеської ініціативи - це чергове підтвердження того, що Європа підтримує Україну", - наголосив Стьоре.

Раніше Норвегія підтримувала закупівлі боєприпасів для України, а також придбання продукції в межах співпраці з іншими північноєвропейськими країнами. Крім того, вона вже передавала снаряди зі складів збройних сил та ділилася технологіями з Україною, щоб організувати ліцензоване виробництво таких боєприпасів безпосередньо на українській території.

Допомога Україні від Норвегії

Варто нагадати, що Норвегія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримує Київ. Зокрема, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу.

За цей час Україна отримала від Норвегії системи ППО, артилерію, бронетехніку та ракети. Норвегія також фінансує закупівлю зброї через міжнародні фонди та сприяє посиленню української енергосистеми, постачаючи обладнання та виділяючи кошти на її відновлення після російських атак.