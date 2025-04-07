Норвегия выделяет дополнительные 5 млрд крон на артиллерийские боеприпасы для Украины

По информации правительства, Норвегия выделяет 4 миллиарда крон (более 332 млн евро) в виде грантов на чешскую инициативу закупки артиллерийских боеприпасов для Украины в 2025 году. Этот грант будет направлен на приобретение снарядов крупного калибра, которые Чехия закупает по всему миру. Норвегия уже участвовала в этой инициативе и в 2024 году.

"Артиллерийские снаряды являются жизненно необходимыми для освободительной борьбы Украины против российских оккупантов. Поэтому для Норвегии важно внести вклад в пополнение запасов боеприпасов в Украине", - отметил по этому поводу премьер-министр Йонас Гар Стьоре.

Кроме того, Норвегия внесет 1 миллиард крон в финансовый механизм Европейского фонда мира (EPF). Через него ЕС предоставляет Украине помощь, в частности в виде артиллерийских снарядов, систем ПВО и закупки продукции украинской оборонной промышленности. Норвежский вклад будет использован именно для боеприпасов.

"ЕС и Норвегия тесно и результативно сотрудничают в вопросах военной поддержки Украины. И вклад в EPF, и наша совместная поддержка чешской инициативы - это очередное подтверждение того, что Европа поддерживает Украину", - подчеркнул Стьоре.

Ранее Норвегия поддерживала закупки боеприпасов для Украины, а также приобретение продукции в рамках сотрудничества с другими североевропейскими странами. Кроме того, она уже передавала снаряды со складов вооруженных сил и делилась технологиями с Украиной, чтобы организовать лицензированное производство таких боеприпасов непосредственно на украинской территории.

Помощь Украине от Норвегии

Стоит напомнить, что Норвегия с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину активно поддерживает Киев. В частности, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь.

За это время Украина получила от Норвегии системы ПВО, артиллерию, бронетехнику и ракеты. Норвегия также финансирует закупку оружия через международные фонды и способствует усилению украинской энергосистемы, поставляя оборудование и выделяя средства на ее восстановление после российских атак.