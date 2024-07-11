Норвегія виділить понад 92 млн доларів на підтримку ППО України

Норвегія виділить 1 млрд норвезьких крон (92,69 млн доларів) на підтримку протиповітряної оборони України.
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Оголошення про пожертвування надійшло через день після того, як Норвегія оголосила, що передасть Україні шість винищувачів F-16, щоб допомогти їй в обороні від російських повітряних атак.
"Українцям потрібно більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет", - заявив Стере.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Норвегія надає Україні невтомну та значну підтримку. Норвегія вже надала Україні 15 мільярдів норвезьких крон (близько 1,5 мільярда доларів США) у вигляді прямої фінансової підтримки. Ці кошти спрямовані на зміцнення української економіки та обороноздатності.
У квітні повідомлялося, що Норвегія планує "суттєве" збільшення допомоги Україні.
Крім цього, вчора прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив, що Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16.
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