Норвегія виділить понад 92 млн доларів на підтримку ППО України

Оголошення про пожертвування надійшло через день після того, як Норвегія оголосила, що передасть Україні шість винищувачів F-16, щоб допомогти їй в обороні від російських повітряних атак.

"Українцям потрібно більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет", - заявив Стере.