Норвегия выделит более 92 млн долларов на поддержку ПВО Украины

Объявление о пожертвовании поступило через день после того, как Норвегия объявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16, чтобы помочь ей в обороне от российских воздушных атак.

"Украинцам нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет", - заявил Стере.