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Норвегия выделит более 92 млн долларов на поддержку ПВО Украины

Фото: премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Норвегия выделит 1 млрд норвежских крон (92,69 млн долларов) на поддержку противовоздушной обороны Украины.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Объявление о пожертвовании поступило через день после того, как Норвегия объявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16, чтобы помочь ей в обороне от российских воздушных атак.

"Украинцам нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет", - заявил Стере. 

Помощь Украине от Норвегии

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Норвегия оказывает Украине неустанную и значительную поддержку. Норвегия уже предоставила Украине 15 миллиардов норвежских крон (около 1,5 миллиарда долларов США) в виде прямой финансовой поддержки. Эти средства направлены на укрепление украинской экономики и обороноспособности.

В апреле сообщалось, что Норвегия планирует "существенное" увеличение помощи Украине.

Помимо этого вчера премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16.

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