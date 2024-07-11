Норвегия выделит более 92 млн долларов на поддержку ПВО Украины

Норвегия выделит 1 млрд норвежских крон (92,69 млн долларов) на поддержку противовоздушной обороны Украины.
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Объявление о пожертвовании поступило через день после того, как Норвегия объявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16, чтобы помочь ей в обороне от российских воздушных атак.
"Украинцам нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет", - заявил Стере.
С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Норвегия оказывает Украине неустанную и значительную поддержку. Норвегия уже предоставила Украине 15 миллиардов норвежских крон (около 1,5 миллиарда долларов США) в виде прямой финансовой поддержки. Эти средства направлены на укрепление украинской экономики и обороноспособности.
В апреле сообщалось, что Норвегия планирует "существенное" увеличение помощи Украине.
Помимо этого вчера премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере объявил, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16.
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