ua en ru
Вт, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвегія анонсувала істотне збільшення військової допомоги для України

Осло, Вівторок 23 квітня 2024 05:25
UA EN RU
Норвегія анонсувала істотне збільшення військової допомоги для України Фото: міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Норвегія планує "суттєве" збільшення допомоги Україні. Сума ще не визначена, її будуть обговорювати найближчим часом.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Він зазначив, що "йдеться про значне збільшення, яке справді є актуальним порівняно з тим, що ми зробили досі".

За словами Ейде, суму допомоги ще не визначено, адже вона має бути предметом обговорення з іншими сторонами.

"Ми не можемо бути самовдоволеними і говорити, що платимо багато. Ми справді повинні думати про те, як це закінчиться стратегічно. І перемога Росії - не варіант", - додав міністр, який минулого тижня відвідав Україну.

Зазначається, що Норвегія - країна, яка послідовно надає Україні суттєву підтримку.

Допомога Норвегії для України

Днями прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про готовність Осло виділяти мільярди на протиповітряну оборону України. Програма "Нансен" передбачає військову та цивільну підтримку на суму 75 млрд норвезьких крон на період п'яти років.

Раніше уряд Норвегії дозволив прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості українським військовим.

У жовтні 2023 року Норвегія оголосила про виділення 18,5 млн доларів США на розмінування території України.

Київ та Осло ведуть переговори щодо укладання двосторонньої угоди про безпеку, яка може стати ще одним кроком до зміцнення співпраці між двома країнами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія
NEWS
Конгресмен США про те, коли Україна отримає допомогу: раніше, ніж будь-хто може подумати
Конгресмен США про те, коли Україна отримає допомогу: раніше, ніж будь-хто може подумати
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме