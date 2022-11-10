Норвегія виділить близько 144 мільйонів доларів на підтримку України

Уряд Норвегії готується виділити близько 144 мільйонів доларів на підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.
Як заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арілда Грам, уряд Норвегії готується внести на підтримку України близько 1,5 мільярди крон (близько 144 мільйонів доларів) до Міжнародного фонду, очолюваного Великою Британією. Раніше країна вже надала фонду близько 400 мільйонів норвезьких крон.
За словами міністра оборони Норвегії, ці кошти були використані для придбання безпілотників, обладнання для глушіння безпілотників та артилерійських снарядів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Норвегія підвищує рівень готовності Збройних сил. Політика безпеки країни, як відзначив прем'єр Йонас Гар Стьоре, перебуває в найсерйознішій ситуації за останні десятиліття.
Також раніше ми писали, що Норвегія запровадила чергові санкції проти фізичних та юридичних осіб Росії.
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