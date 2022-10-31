Член НАТО Норвегія від завтра підвищує рівень готовності Збройних сил

Від завтра 1 листопада, Норвегія підвищує рівень готовності Збройних сил. Політика безпеки країни, як відзначив прем'єр Йонас Гар Стьоре, перебуває в найсерйознішій ситуації за останні десятиліття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання DN .

За словами прем'єра, наразі немає ознак того, що Росія спробує розширити війну на інші країни, однак зростання напруги означає, що Норвегія є уразливою до загроз, розвідки та впливу. Стьоре відзначив, що усі країни НАТО сьогодні повинні бути більш пильними.

Зазначається, що уряд вже підвищував рівень готовності Збройних сил до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Протягом останніх тижнів Норвегія збільшила свою присутність й патрулювання навколо критичної інфраструктури в Північному морі.

Підвищення рівня готовності означає для Збройних сил Норвегії зміну завдань та видів діяльності відповідно до перерозподілу пріоритетів.

Прем'єр зауважив, що вищезгадані заходи не є відповіддю на якусь конкретну загрозу для Норвегії.