Норвегия выделит около 144 миллионов долларов в поддержку Украины

Правительство Норвегии готовится выделить около 144 миллиона долларов в поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.
Как заявил министр обороны Норвегии Берн Арилда Грамм, правительство Норвегии готовится внести в поддержку Украины около 1,5 миллиарда крон (около 144 миллионов долларов) в Международный фонд, возглавляемый Великобританией. Ранее страна уже предоставила фонду около 400 миллионов норвежских крон.
По словам Министра обороны Норвегии, эти средства были использованы для приобретения беспилотников, оборудования для глушения беспилотников и артиллерийских снарядов.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Норвегия повышает уровень готовности Вооруженных сил. Политика безопасности страны, как отметил премьер Йонас Гар Стере, находится в самой серьезной ситуации за последние десятилетия.
Также раньше мы писали, что Норвегия ввела очередные санкции против физических и юридических лиц России.
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