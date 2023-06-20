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Норвегія виділить 250 млн крон на ядерну безпеку в Україні

Фото: Норвегія передасть Україна 250 млн крон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Влада Норвегії ухвалила рішення про передачу 250 млн норвезьких крон (понад 863 млн грн) на забезпечення ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Норвегії.

"Незаконна війна Росії становить загрозу для ядерної безпеки в Україні. Ядерна аварія в Україні матиме наслідки не лише для самої України, а й за її межами", - йдеться у повідомленні МЗС.

Там повідомили, що 100 млн крон направлять на підтримку роботи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні. Ще 150 млн крон будуть спрямовані на зменшення ризику аварій, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин.

Допомога від Норвегії

Норвегія з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає Україні. Наприклад, нещодавно країна виділила 1,5 млрд норвезьких крон (близько 130 млн євро) на підтримку діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку, направленої на зміцнення енергетичної безпеки в Україні.

Крім гуманітарної допомоги, країна надає і військову. Так, нещодавно в Норвегії заявили що виступають за навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Також повідомлялось, що вони разом з Данією передадуть Україні 9 тисяч артилерійських снарядів.

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