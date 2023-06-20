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Норвегия выделит 250 млн крон на ядерную безопасность в Украине

Фото: Норвегия передаст Украине 250 млн крон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Власти Норвегии приняли решение о передаче 250 млн норвежских крон (более 863 млн грн) на обеспечение ядерной безопасности в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Норвегии.

"Незаконная война России представляет угрозу ядерной безопасности в Украине. Ядерная авария в Украине будет иметь последствия не только для самой Украины, но и за ее пределами", - говорится в сообщении МИД.

Там сообщили, что 100 млн крон направят в поддержку работы экспертов Международного агентства по атомной энергии в Украине. Еще 150 млн крон будут направлены на уменьшение риска аварий, связанных с высвобождением радиоактивных веществ.

Помощь от Норвегии

Норвегия с начала полномасштабного вторжения активно помогает Украине. К примеру, недавно страна выделила 1,5 млрд норвежских крон (около 130 млн евро) в поддержку деятельности Европейского банка реконструкции и развития, направленной на укрепление энергетической безопасности в Украине.

Кроме гуманитарной помощи страна оказывает и военную. Так, недавно в Норвегии заявили, что выступают за обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Также сообщалось, что вместе с Данией передадут Украине 9 тысяч артиллерийских снарядов.

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