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Норвегія виділить 240 млн євро на Patriot і ракети для України

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Внесок Норвегії у закупівлю для України системи Patriot і 100 ракет до неї становить 125 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Норвегії у соцмережі X.

"Сьогодні Німеччина підтвердила, що разом з Норвегією, Данією і Нідерландами фінансуватиме закупівлю системи Patriot, щоб 100 ракет Patriot можна було швидко передати Україні. Внесок Норвегії у цю співпрацю становить 125 млн євро", йдеться у повідомленні МЗС Норвегії.

Нагадаємо, вчора, 11 червня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна спільно із союзниками надає Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

У квітні стало відомо, що Німеччина відправить Україні ще одну систему Patriot.

11 червня з'явилася інформація, що влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи Patriot.

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