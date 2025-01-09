Норвегія виділила Україні на 2025 рік історичний розмір допомоги

У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії. Йдеться про суму для України, яка сягне більш як 2 мільярди євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Рустема Умєрова.
"У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро - саме для України. Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень", - пояснив Умєров.
Він розповів, що окрему увагу вони з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом приділили питанню посилення систем ППО.
"Крім того, Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Обговорили новий механізм співпраці - "норвезьку модель", яка доповнить уже успішну "данську модель" і посилить нашу обороноздатність", - наголосив міністр.
Нагадаємо, що минулого місяця стало відомо, що Норвегія виділить кошти на військову допомогу Україні.
Фінансування відбудеться через Міжнародний фонд для України під керівництвом Міністерства оборони Великої Британії.
Ми також писали, що Норвегія є одним з основних союзників України. Зокрема, у листопаді парламентські партії Норвегії домовилися виділити 3,2 млрд доларів на допомогу Україні у 2025 році.
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