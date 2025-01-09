Норвегія виділила Україні на 2025 рік історичний розмір допомоги

"У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії - понад 2 мільярди євро - саме для України. Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень", - пояснив Умєров.

Він розповів, що окрему увагу вони з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом приділили питанню посилення систем ППО.

"Крім того, Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Обговорили новий механізм співпраці - "норвезьку модель", яка доповнить уже успішну "данську модель" і посилить нашу обороноздатність", - наголосив міністр.