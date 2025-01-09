Норвегия выделила Украине на 2025 год исторический размер помощи на 2025 год

"В 2025 году Норвегия направит самую большую военную помощь в своей истории - более 2 миллиардов евро - именно для Украины. Эти договоренности выведут наше сотрудничество на новый уровень", - пояснил Умеров.

Он рассказал, что отдельное внимание они с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом уделили вопросу усиления систем ПВО.

"Кроме того, Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов. Обсудили новый механизм сотрудничества - "норвежскую модель", которая дополнит уже успешную "датскую модель" и усилит нашу обороноспособность", - подчеркнул министр.