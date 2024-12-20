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Норвегія профінансує частину військової допомоги Україні

П'ятниця 20 грудня 2024 15:55
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Норвегія профінансує частину військової допомоги Україні Ілюстративне фото: Україна отримає від Норвегії військову допомогу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Норвегія виділить кошти на військову допомогу Україні. Фінансування відбудеться через Міжнародний фонд для України під керівництвом Міністерства оборони Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Норвегії.

Як розповіли у відомстві, норвезький уряд виділить близько 232,5 млн доларів на пакет міжнародної допомоги Україні, до якого входитимуть:

  • близько 115 млн доларів на обладнання для посилення військово-морських сил України, включно з малими катерами, розвідувальними дронами, надводними кораблями без екіпажу та безпілотники для протимінної боротьби;
  • близько 85 млн доларів на засоби протиповітряної оборони, включно з радарами, наземним обладнанням для маскування і системами радіоелектронної боротьби з безпілотниками;
  • близько 32,5 млн доларів на забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих систем, раніше поставлених Україні.

"Війна в Україні триває, і потреба у військовому обладнанні залишається критичною", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Варто зазначити, що Україні кошти надійдуть через International Fund for Ukraine - це додатковий механізм фінансування підтримки, очолюваний Міноборони Британії. До фонду входять Норвегія, Нідерланди, Данія, Швеція та Литва, а також Ісландія, Австралія та Нова Зеландія.

Підтримка Норвегії

Нагадаємо, Норвегія є одним з основних союзників України. Зокрема, у листопаді парламентські партії Норвегії домовилися виділити 3,2 млрд доларів на допомогу Україні у 2025 році.

А до кінця року Норвегія може передати шість винищувачів F-16.

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