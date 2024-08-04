Норвегія виділила мільйони доларів на підтримку українських дітей

Допомога Норвегії для України

Норвегія серед країн Європи, які підтримують Україну у війні з Росією. Країна надала українській армії військову допомогу, зокрема броньовану техніку, боєприпаси та інше озброєння.

Прем'єр Норвегії зазначав, що Україна отримає шість винищувачів F-16, постачання почнуться у 2024 році.

Також норвезький уряд направить понад 92 млн доларів на підтримку протиповітряної оборони України.

Крім того, Норвегія підтримала кроки України на шляху до ЄС та НАТО, а також підтримує санкції Європейського союзу проти Росії.

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