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Норвегія виділила мільйони доларів на підтримку українських дітей

Фото: Норвегія виділяє 7,4 млн доларів для українських дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Норвегія виділяє для України фінансову допомогу на підтримку дітей та їх сімей. Йдеться про суму у 7,4 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій

Уряд Норвегії виділив 7,4 млн доларів для програм Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Це допоможе надавати допомогу українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим внаслідок збройної агресії Росії.

Зазначається, що Норвегія - це п'ятий найбільший фінансовий партнер ЮНІСЕФ у сфері реагування на гуманітарні виклики в Україні.

"Завдяки цьому партнерству українські діти та їхні родини отримують підтримку у сферах захисту дітей, освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, водопостачання та санітарії", - зазначили у міністерстві.

 

Допомога Норвегії для України

Норвегія серед країн Європи, які підтримують Україну у війні з Росією. Країна надала українській армії військову допомогу, зокрема броньовану техніку, боєприпаси та інше озброєння.

Прем'єр Норвегії зазначав, що Україна отримає шість винищувачів F-16, постачання почнуться у 2024 році.

Також норвезький уряд направить понад 92 млн доларів на підтримку протиповітряної оборони України.

Крім того, Норвегія підтримала кроки України на шляху до ЄС та НАТО, а також підтримує санкції Європейського союзу проти Росії.

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