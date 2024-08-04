Норвегия выделила миллионы долларов в поддержку украинских детей

Правительство Норвегии выделило 7,4 млн долларов для программ Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Это поможет оказывать помощь украинским детям и их семьям, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России.

Норвегия - это пятый крупнейший финансовый партнер ЮНИСЕФ в сфере реагирования на гуманитарные вызовы в Украине.

"Благодаря этому партнерству украинские дети и их семьи получают поддержку в сфере защиты детей, образования, здравоохранения, социальных услуг, водоснабжения и санитарии", - отметили в министерстве.