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Норвегия выделила миллионы долларов в поддержку украинских детей

Фото: Норвегия выделяет 7,4 млн долларов для украинских детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Норвегия выделяет для Украины финансовую помощь для поддержки детей и их семей. Речь идет о сумме в 7,4 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Правительство Норвегии выделило 7,4 млн долларов для программ Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Это поможет оказывать помощь украинским детям и их семьям, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России.

Норвегия - это пятый крупнейший финансовый партнер ЮНИСЕФ в сфере реагирования на гуманитарные вызовы в Украине.

"Благодаря этому партнерству украинские дети и их семьи получают поддержку в сфере защиты детей, образования, здравоохранения, социальных услуг, водоснабжения и санитарии", - отметили в министерстве.

 

Помощь Норвегии для Украины

Норвегия среди стран Европы, поддерживающих Украину в войне с Россией. Страна предоставила украинской армии военную помощь, в частности, бронированную технику, боеприпасы и другое вооружение.

Премьер Норвегии отмечал, что Украина получит шесть истребителей F-16, поставки начнутся в 2024 году.

Также норвежское правительство направит более 92 млн. долларов в поддержку противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, Норвегия поддержала шаги Украины на пути в ЕС и НАТО, а также поддерживает санкции Европейского союза против России.

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