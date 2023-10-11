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Норвегія, Швеція і Данія спільно закуплять артилерійські боєприпаси для України

Фото: міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Норвегія вирішила об'єднати зусилля зі Швецією і Данією, щоб спільно закуповувати артилерійські боєприпаси для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Норвегії.

"Ця ініціатива скандинавських країн з виробництва боєприпасів дуже важлива з двох причин. По-перше, це важливий внесок у підтримку оборонної боротьби України. По-друге, це гарний приклад співробітництва Північних країн у сфері матеріально-технічного забезпечення та промисловості, галузі, в якій досі не вдалося досягти успіху", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Також він додав, що потреба в артилерійських боєприпасах для України дуже висока. Відповідно до мети пожертвування за допомогою скоординованих закупівель, Норвегія хотіла б об'єднати зусилля зі Швецією та Данією, щоб збільшити й оптимізувати пожертвування Україні та водночас зробити внесок у зміцнення промислової бази північних країн.

Було розглянуто кілька можливостей того, як продовжити постачання боєприпасів Україні у найшвидший і найкращий спосіб, і було зроблено висновок, що найшвидшим і найпрактичнішим способом було б використання рамкової угоди. 

Три країни разом внесуть близько 600 мільйонів норвезьких крон (55,1 млн доларів), а Україна отримає боєприпаси 2024 року.

Допомога від Норвегії

Нещодавно повідомлялось, що Норвегія надасть додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів), щоб надати українцям доступ до захисту та життєво важливої допомоги.

Також Норвегія в межах військової допомоги передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199.

У серпні стало відомо, що Норвегія поставить Україні системи для захисту від безпілотників. Поставка складається з кількох систем CORTEX Typhon.

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