Норвегія напередодні зими виділила Україні додаткову фінансову допомогу

Норвегія надасть додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів), щоб надати українцям доступ до захисту та життєво важливої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт .

"Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде Росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", - йдеться у заяві.

Цю тему Хуітфельдт обговорила на відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло.

На зустрічі основну увагу буде приділено складній гуманітарній ситуації, яку створює війна в Україні, а також розгляду способів надання необхідної допомоги цивільному населенню в потрібний час.

На зустрічі також обговорюватимуть, як реалізувати хороші рішення для переходу від короткострокової гуманітарної допомоги до довгострокових зусиль із відновлення.

Гроші передадуть ООН і Червоному Хресту

До числа 150 учасників зустрічі входять представники української влади, ООН, Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, гуманітарних організацій і країн-донорів.

За оцінками ООН, понад 17 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги. Близько 5 мільйонів осіб є внутрішньо переміщеними особами, а понад 6,2 мільйона осіб виїхали з України і шукали притулку в інших країнах через агресію Росії.

Гуманітарне фінансування здійснюється через ООН, включно з Українським гуманітарним фондом і Міжнародним рухом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Фінансування виділяється в рамках Нансенівської програми підтримки України.

На що витратять гроші

"Кошти будуть використані для надання життєво важливої допомоги найуразливішим людям, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам, допомагаючи забезпечити їм доступ до житла, їжі, води та санітарних послуг, освіти, медичного обслуговування та психосоціальної підтримки, а також захист від сексуального і гендерного насильства", - йдеться у повідомленні.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Норвегія надала Україні понад 3,5 мільярда норвезьких крон (323,9 млн доларів) на гуманітарну підтримку і допомогу біженцям у сусідніх країнах.

Допомога від Норвегії

Україна і Норвегія домовилися про "транспортний безвіз". Він почне діяти з 1 вересня і стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

Раніше повідомлялось, що Норвегія добровільно передала фінансову допомогу в розмірі 22 млн євро в заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру. Їх витратять на військову допомогу Збройним силам України.