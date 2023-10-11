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Норвегия, Швеция и Дания совместно закупят артиллерийские боеприпасы для Украины

Фото: министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Норвегия решила объединить усилия со Швецией и Данией, чтобы совместно закупать артиллерийские боеприпасы для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Норвегии.

"Эта инициатива скандинавских стран по производству боеприпасов очень важна по двум причинам. Во-первых, это важный вклад в поддержку оборонной борьбы Украины. Во-вторых, это хороший пример сотрудничества Северных стран в сфере материально-технического обеспечения и промышленности, отрасли, в которой до сих пор не удалось достичь успеха", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Также он добавил, что потребность в артиллерийских боеприпасах для Украины очень высока. В соответствии с целью пожертвования посредством скоординированных закупок, Норвегия хотела бы объединить усилия со Швецией и Данией, чтобы увеличить и оптимизировать пожертвования Украине и одновременно внести вклад в укрепление промышленной базы северных стран.

Было рассмотрено несколько возможностей того, как продолжить поставки боеприпасов Украине самым быстрым и наилучшим образом, и был сделан вывод, что самым быстрым и практичным способом было бы использование рамочного соглашения. 

Три страны вместе внесут около 600 миллионов норвежских крон (55,1 млн долларов), а Украина получит боеприпасы в 2024 году.

Помощь от Норвегии

Недавно сообщалось, что Норвегия предоставит дополнительно 1 миллиард норвежских крон (92,5 млн долларов), чтобы предоставить украинцам доступ к защите и жизненно важной помощи.

Также Норвегия в рамках военной помощи передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199.

В августе стало известно, что Норвегия поставит Украине системы защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.

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