Норвегия приостановила выдачу лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Фото: МИД Норвегии (twitter.com/rianru)

Правительство Норвегии отменило выдачу лицензий на торговлю с Эр-Риядом товарами военного значения

Норвегия приостанавливает выдачу новых лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию после недавних событий в королевстве Персидского залива и ситуации в Йемене. Об этом соощает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В пятницу, 9 ноября, в Министерстве иностранных дел Норвегии объявили, что приостанавливается экспорт в Саудовскую Аравию продукции оборонной промышленности и других товаров для военного использования. В МИД не прокомментировали однозначно, было ли это решение мотивировано убийством журналиста Джамала Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября.

"Решение приостановить действие лицензий было принято после "широкой оценки последних событий в Саудовской Аравии и неясной ситуации в Йемене", - говорится в заявлении МИД.

"Мы решили, что в нынешней ситуации мы не будем предоставлять новые лицензии на экспорт оборонного материала или товаров для военного использования в Саудовскую Аравию", - сказала в своем заявлении министр иностранных дел Ине Эриксен Сорейде.

Отметим, объявление Норвегии состоялось через неделю после того, как его министр иностранных дел вызвала посла Саудовской Аравии в Осло в знак протеста против убийства Хашкаджи.

Добавим, Саудовская Аравия возглавляет коалицию сил против иранских иудеев, сражавшихся с Ираном в Йемене - в конфликте, который привел значительную часть населения Йемена на грань голода.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии.

Отметим, 8 ноября 2018 во время обыска резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы кислоты и других химикатов, которые могли использовать для растворения тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи.

Днем ранее, 7 ноября в Саудовской Аравии правозащитники сообщили, что в тюрьме замучили до смерти журналиста Турки Бин Абдул Азиз Аль-Джазера. Аль-Джазер вел страницу в Twitter, на которой сообщал о нарушениях прав человека правительством Саудовской Аравии и членами королевской семьи. Аль-Джазер был похищен в Дубае и перевезен в Саудовскую Аравию.